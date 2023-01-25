Он осужден за превышение полномочий. Следующие три года он проведёт в колонии общего режима.

Во Владимире осужден полицейский, который сломал задержанному правую ногу. Приговор вынес Ленинский районный суд.Сотрудник патрульно-постовой службы 14 марта 2021 года доставил владимирца в опорный пункт полиции за мелкое хулиганство. Мужчина обматерил ППСника. Последний не сдержался, заковал его в наручники и сломал задержанному правую голень. На место происшествия приехали медики, которые подтвердили наличие серьёзной травмы.Правоохранители завели уголовное дело. Полицейский осужден за превышение полномочий. Следующие три года он проведёт в колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.