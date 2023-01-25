Ленинский районный суд города Владимира признал патрульного полицейского виновным в превышении полномочий с применением насилия, повлекшем перелом задержанного за мелкое хулиганство и

Ленинский районный суд города Владимира признал патрульного полицейского виновным в превышении полномочий с применением насилия, повлекшем перелом задержанного за мелкое хулиганство и приговорил к тюремному сроку. Суд установил, что в марте 2021 года сотрудник органов задержал владимирца за мелкое хулиганство и доставил в опорный пункт полиции. Находясь там, задержанный буянил и матерился, чем разозлил патрульного.