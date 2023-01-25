На особом контроле прокуратуры остаются вопросы защиты прав участников долевого строительства, -...

На особом контроле прокуратуры остаются вопросы защиты прав участников долевого строительства, - было отмечено на совещании по итогам работы прокуратуры города Владимира за 2022 год под председательством исполняющего обязанности прокурора Владимирской области Андрея Владимировича Жугина.В 2022 году благодаря принятым мерам прокурорского реагирования из Единого реестра проблемных объектов исключены 3 объекта:- мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д. 1-Б;- мкр. Коммунар, ул. Центральная, д. 19,- ул. Всесвятская, д. 17.Кроме того, введены в эксплуатацию 7 многоквартирных домов, по которым нарушен срок завершения строительства.Таким образом, восстановлены права 847 участников долевого строительства, подчеркивают в надзорном ведомстве.Фото https://www.pxfuel.com/en