На особом контроле прокуратуры остаются вопросы защиты прав участников долевого строительства, -...
На особом контроле прокуратуры остаются вопросы защиты прав участников долевого строительства, - было отмечено на совещании по итогам работы прокуратуры города Владимира за 2022 год под председательством исполняющего обязанности прокурора Владимирской области Андрея Владимировича Жугина.
В 2022 году благодаря принятым мерам прокурорского реагирования из Единого реестра проблемных объектов исключены 3 объекта:
- мкр. Юрьевец, Школьный проезд, д. 1-Б;
- мкр. Коммунар, ул. Центральная, д. 19,
- ул. Всесвятская, д. 17.
Кроме того, введены в эксплуатацию 7 многоквартирных домов, по которым нарушен срок завершения строительства.
Таким образом, восстановлены права 847 участников долевого строительства, подчеркивают в надзорном ведомстве.
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