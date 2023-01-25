Администрация города Владимира 25 января сообщила о скоропостижной кончине Владимира Андреевича Немкова, долгое время работавшего заместителем главы города, начальником управления

Администрация города Владимира 25 января сообщила о скоропостижной кончине Владимира Андреевича Немкова, долгое время работавшего заместителем главы города, начальником управления архитектуры и строительства горадминистрации. Владимир Немков родился во Владимире 11 июня 1950 года. Окончив Владимирский строительный колледж, прошел службу. В 2002 году был назначен начальником управления архитектуры и строительства администрации города Владимира. А с 2003