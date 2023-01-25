Жители аварийного дома с плесенью на Большой Нижегородской областного центра побывали на приеме во...

Жители аварийного дома с плесенью на Большой Нижегородской областного центра побывали на приеме во владимирской мэрии. Им пообещали дать постоянное, соответствующее по площади, жилье. Подробности у Кристины Ивановой.- Ну, это будет маневренный фонд?- Нет. Это будет ...- Постоянное?Ольга переспрашивает, потому что трудно поверить - речь наконец зашла о постоянном жилье. Уже почти год мэрия предлагает жителям аварийного дома на Большой Нижегородской 63 "В" маневренный фонд - маленькие комнаты по 6 квадратов на человека. Выбор у людей таков: несправедливые метры на неопределенное время или колонии аспергилла.- Уже поперек это всё горла. Уже руки опустили - ничего не хочется даже делать здесь...Руки жильцы дома, всё же, не опустили. В активную фазу борьба перешла прошлой весной, когда прокуратура оспорила сроки переселения из дома, которому больше ста лет. Изначально - 25 год. Октябрьский суд встал на сторону жителей, согласившись, что каждый прожитый в таких условиях день наносит ощутимый ущерб для здоровья людей. Администрация подала апелляцию. Но суд признал законным первое решение - переселить немедленно. Это было в ноябре. И с тех пор, говорят жители, власти молчат.В мэрии заявляют, велась работа: определяли источники финансирования и вносили соответствующие изменения в бюджет. На встрече с вице-мэром Глебом Серёгиным люди наконец услышали - нанимателям жилья нашли три соответствующие по площади квартиры, идет ремонт. В марте люди получат ключи. У собственников метры будут выкуплены в течение года - как только будут готовы оценка и соглашения.Глеб Серёгин, заместитель главы администрации г. Владимира:- Если всё нормально - вы его подписываете. Мы вам выплачиваем деньги, и вы уже дальше занимаетесь своими вопросами сами. Если вдруг вас оценка не устраивает, ну, такие ситуации бывают, то вы имеет право либо свою оценку заказать, либо оспорить ее.Будет дано три месяца на подписание соглашений, оценку планируют дать летом.Ольга Дроздова, жительница аварийного дома:- Как бы пока что это тоже все слова. Будем смотреть на их действия в дальнейшем. Ну, как бы встреча, в целом, нас устроила. Нам очень понравилось, что мы хотя бы теперь знаем, что нас ждет.Обещаниям жильцы дома с плесенью радуются осторожно. Нанимателям еще предстоит увидеть предлагаемое жилье, а собственникам получить достойную компенсацию.Кристина Иванова, Андрей Синягин, Вести "Владимир".