С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179077 владимирцев.

Во Владимирской области 25 января выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 4 человек. Ещё 3 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, по 2 - в Ковровском, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском и Гороховецком, по 1 - в Александровском, Юрьев-Польском, Вязниковском, Суздальском, Селивановском и Петушинском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 179077 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49722 заболевших во Владимире, 21156- в Ковровском районе и 19333 - в округе Муром.