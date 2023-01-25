Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, будет пасмурная погода, чуть ниже нуля. По...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, будет пасмурная погода, чуть ниже нуля.По сведениям синоптиков, в ближайшие сутки во Владимирской области ожидается пасмурная погода, возможен мокрый снег.Атмосферное давление 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 81%.Магнитное поле спокойное. Ветер западный, 3-12 м/с.Температура воздуха во Владимире и области в течение суток около 2 градусов ниже 0.Народный прогноз погоды: в этот день почитается память преподобного Иринарха, затворника. Судили о погоде этого дня по месяцу: если около него был туманный круг, ожидали метели. Наши предки прислушивались к лесу и наблюдали за животными, чтобы узнать предстоящую погоду. Если в этот день лес трещит — мороз будет стоять долго, если лес шумит, вскоре будут снег и оттепель. Если на Иринарха кошка мордочку прячет — быть морозу; собака лежит, свернувшись — к холоду, вытянувшись — к теплу.Фото: pxfuel.com/