У входа в парк стояли две прекрасные статуи.
Прекрасная молодая девушка и не менее прекрасный юноша.
Однажды появился ангел и сказал :
- Вы стояли здесь двадцать лет и смотрели друг на друга, но не могли даже пошевелиться.
За это я позволю вам на 15 минут стать людьми!
Юноша и девушка ожили и, взявшись за руки, скрылись в ближайших зарослях.
Вскоре началась веселая возня, кусты затряслись, посыпались листья и послышался радостный смех.
Через 10 минут юноша и девушка прибежали назад.
Удивленный ангел сказал им:
- У вас есть еще пять минут.
Они снова скрылись в кустах.
Ангел подошел поближе и услышал:
- ОК, теперь ты держи голубей, а я буду ср*ть им на голову!..
еще анекдот!