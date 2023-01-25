24 января в Министерстве соцзащиты населения Владимирской области прошло совещание, на котором было озвучено, что в 2023 году 3,5 тысячи многодетных и малоимущих семей смогут воспользоваться

24 января в Министерстве соцзащиты населения Владимирской области прошло совещание, на котором было озвучено, что в 2023 году 3,5 тысячи многодетных и малоимущих семей смогут воспользоваться сертификатами на отдых. Если раньше нуждающимся выдавали путевки, дата и направление которых не всегда подходили семьям, то теперь на смену пришли сертификаты с номиналом не более 35 тысяч рублей