Среди циркулирующих болезней остаются разновидности гриппа, РС-вирусы, баковирусы и аденовирусы.

Во Владимирской области за неделю к медикам 8857 человек (3976 детей) с признаками ОРВИ. Превышение эпидпорога в возрастной группе от 15 лет и старше составляет 74,6%. В сравнении с предыдущей семидневкой рост заражений зафиксирован во всех категориях, кроме детей до двух лет.Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в областном центре зафиксировано 3196 обращений (1652 ребёнка) к врачам. Превышение среднеобластного показателя заболеваемости выявлено в Александровском, Гусь-Хрустальном, Юрьев-Польском и Кольчугинском районах, а также во Владимире и ЗАТО Радужный.Санитарные врачи провели анализы 277 проб биоматериала. Среди циркулирующих болезней остаются разновидности гриппа, РС-вирусы, баковирусы и аденовирусы.