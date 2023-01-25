С 2023 года вместо путёвок вводятся сертификаты номиналом не более 35 тысяч рублей каждому члену семьи.
Во Владимирской области изменили подход к организации отдыха многодетных и малоимущих семей. Об этом рассказала руководитель министерства соцзащиты Любовь Кукушкина.
С 2023 года вместо путёвок вводятся сертификаты номиналом не более 35 тысяч рублей каждому члену семьи. Семьи самостоятельно смогут выбирать место, время и условия отпуска в любом регионе страны. На новую меру соцподдержки могут рассчитывать порядка 3500 владимирцев.
Льгота предоставляется по заявлению, которое необходимо написать в соцзащиту.