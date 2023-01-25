С 2023 года вместо путёвок вводятся сертификаты номиналом не более 35 тысяч рублей каждому члену семьи.

Во Владимирской области изменили подход к организации отдыха многодетных и малоимущих семей. Об этом рассказала руководитель министерства соцзащиты Любовь Кукушкина.С 2023 года вместо путёвок вводятся сертификаты номиналом не более 35 тысяч рублей каждому члену семьи. Семьи самостоятельно смогут выбирать место, время и условия отпуска в любом регионе страны. На новую меру соцподдержки могут рассчитывать порядка 3500 владимирцев.Льгота предоставляется по заявлению, которое необходимо написать в соцзащиту.