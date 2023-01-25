Он будет напоминать музей деревянного зодчества в Суздале. Но, при этом, с ожившими персонажами...

Он будет напоминать музей деревянного зодчества в Суздале.Но, при этом, с ожившими персонажами минувшей эпохи, с работающими мельницей, пивоварней, трапезной, подворьем, ярмаркой, печами в избах.Проживание в туркомплексе – это тематический тур с ролевым участием в жизни острога – с приготовлением еды в печи, ремесленными мастер-классами, сном на полатях или сеновале, сообщает правительство Владимирской области.Основная часть базы отдыха в окрестностях деревни Тимофеевской уже построена. Проект позволит создать более 30 рабочих мест. Открытие намечено на осень этого года, затем реализация проекта продолжится.Фото: правительство Владимирской области.