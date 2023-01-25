Судом установлено, что один из сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по Владимиру 14...

Судом установлено, что один из сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по Владимиру 14 марта 2021 года задержал жителя города Владимира за мелкое хулиганство. В опорном пункте полиции задержанный стал ругаться матом. Тогда обидевшийся полицейский повалил его на пол, сковал ему руки за спиной наручниками и стал сгибать ноги потерпевшего, чтобы свети их вместе.И в результате, сломал правую голень потерпевшего, чем причинил ему тяжкий вред здоровью.Приговором Ленинского райсуда сотрудник полиции признан виновным в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.бывший полицейский осужден на 3 года общего режима, с лишением права занимать должности в органах внутренних дел, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года.При назначении наказания судом учтено аморальное поведение потерпевшего, которое явилось поводом к совершению преступления, а также оказание помощи пострадавшему, что выразилось в вызове на место происшествия сотрудников медицинской службы.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos