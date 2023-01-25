Управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова подчеркнула, что в 2023 году инфляция снизится до 5-7%, а в 2024 – до 4%.

Во Владимирской области из-за повышения тарифов на ЖКХ инфляция выросла до 13,2%. В декабре прошлого года показатель увеличился на 0,2%.Напомним, что в конце 2022 года власти рост сумм в квитках, который на разные услуги для жителей разных районов составил от 7,5% до 11%. Решение вызвано необходимостью обеспечения бесперебойной работы отрасли, а также сохранения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, объясняли чиновники. На обесценивание денег повлияли и транспортные издержки, которые также увеличились. При этом продовольственная инфляция в 33-ем регионе составляет 12,7%.Ожидается, что к середине года экономика адаптируется к новым реалиям. Управляющий владимирским отделением Банка России Надежда Калашникова подчеркнула, что в 2023 году инфляция снизится до 5-7%, а в 2024 – до 4%.