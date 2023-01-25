Накануне в 18 часов 42 минуты поступил сигнал из деревни Городищи Меленковского района. Сообщение...

Накануне в 18 часов 42 минуты поступил сигнал из деревни Городищи Меленковского района.Сообщение о пожаре запоздало и к приезду пожарных дом горел по всей площади, существовала угроза распространения пламени на соседний жилой дом.Пожарные ликвидировали пожар на площади 270 кв. м. Погибших нет. К сожалению, пострадал 80-летний хозяин дома, он госпитализирован с отравлением продуктами горения, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники, 18 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.