Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых...

Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные онлайн-уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также о профилактических визитах контролирующих органов, сообщил Центр "Мой бизнес" г.Владимир.Все предупреждения о федеральных, региональных проверках, в том числе в части соблюдения санитарных и противопожарных требований, трудового законодательства после согласия предпринимателя будут поступать в личный кабинет портала Госуслуг и на Цифровую платформу МСП.РФ.После получения уведомлений о назначении проверки пользователи Цифровой платформы МСП.РФ смогут перейти в детальную карточку мероприятия. При этом в случае профилактических визитов можно будет отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку.Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП.РФ, где появился раздел «Уведомления от органов государственной власти». Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на Госуслугах. Данную процедуру нужно пройти всего один раз и инициировать ее в личном кабинете на МСП.РФ.Фото https://www.pxfuel.com/en