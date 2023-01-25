Александровской городской прокуратурой установлено, что в Карабанове и Струнинине, в нарушение...
Александровской городской прокуратурой установлено, что в Карабанове и Струнинине, в нарушение требований федерального законодательства, площадки для «сухого» складирования снега водонепроницаемым покрытием не оборудованы, земляным валом не обвалованы.
В адрес глав вышеуказанных администраций прокурором внесены представления, которые признаны обоснованными, однако надлежащих мер по устранению выявленных нарушений не принято, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
В результате прокурор обратился в Александровский городской суд с заявлениями к администрациям городских поселений об обязании обеспечения надлежащего обустройства мест для «сухого» складирования снега.
Требования прокурора судом удовлетворены, решения в законную силу не вступили.
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