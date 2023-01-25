Александровской городской прокуратурой установлено, что в Карабанове и Струнинине, в нарушение...

Александровской городской прокуратурой установлено, что в Карабанове и Струнинине, в нарушение требований федерального законодательства, площадки для «сухого» складирования снега водонепроницаемым покрытием не оборудованы, земляным валом не обвалованы.В адрес глав вышеуказанных администраций прокурором внесены представления, которые признаны обоснованными, однако надлежащих мер по устранению выявленных нарушений не принято, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.В результате прокурор обратился в Александровский городской суд с заявлениями к администрациям городских поселений об обязании обеспечения надлежащего обустройства мест для «сухого» складирования снега.Требования прокурора судом удовлетворены, решения в законную силу не вступили.Фото https://www.pxfuel.com/en