За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 8857 человек с...

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 8857 человек с признаками ОРВИ, среди них 3976 детей.Превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано по совокупному населению на 16,6% (в возрастной группе 15 лет и старше - на 74,6%). В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован во всех возрастных группах, кроме детей 0-2 лет, где зарегистрировано снижение на 4,3%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Владимирской области.Обратная картина во Владимире. Здесь за неделю зарегистрировано 3196 обращений граждан в лечебные учреждения, среди них 1652 ребёнка. Здесь зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога на 8,7% (в возрастной группе 15 лет и старше на 69,9%). В сравнении с предыдущей неделей зарегистрировано снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями во всех возрастных группах.Превышение средне-областного показателя заболеваемости (66,9 на 10 тыс.населения) отмечается в шести административных территориях области:- Александровском районе – 98,6,- Гусь-Хрустальном районе – 94,3,- Владимире – 91,1,- Юрьев-Польском районе – 89,0,- Кольчугинском районе – 84,1,- Радужный – 83,7.Фото https://www.pxfuel.com/en/photos