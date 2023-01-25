Во Владимирской области старшеклассников пригласили на открытый судебный процесс. 24 января 2023...

Во Владимирской области старшеклассников пригласили на открытый судебный процесс.24 января 2023 года в Собинском городском суде Владимирской области состоялся открытый судебный процесс по уголовному делу местного жителя, обвиняемого в вождении в состоянии алкогольного опьянения. В качестве слушателей были приглашены учащиеся 11-х классов школ №№ 1 и 4 г. Собинки, рассказали в пресс-службе Собинского городского суда.До судебного разбирательства школьники были ознакомлены со структурой суда, особенностями судопроизводства и организации работы по рассмотрению уголовных, гражданских, административных дел, дел об административных правонарушениях. В ходе беседы школьники узнали о том, что в судебном процессе ведется аудиофиксация хода судебного заседания. Несколько слов было сказано о судебных участках мировых судей Собинского районе и ЗАТО г. Радужный. Также ребята услышали о высшем органе судейского сообщества – Всероссийском съезде судей.Фото: Freepik.com