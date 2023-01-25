Во Владимирской области суд взыскал 110 тысяч рублей с продавца игрушек за нарушение авторских прав...

Во Владимирской области суд взыскал 110 тысяч рублей с продавца игрушек за нарушение авторских прав на марку «Три кота».Гусь-Хрустальным городским судом рассмотрено гражданское дело о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав по иску акционерного общества «Сеть Телевизионных Станций».Суд установил, что истцу — телеканалу «СТС» - принадлежат исключительные права на изображения персонажей мультсериала «Три кота»: «Карамелька», « Коржик», Компот», «Мама» (Кисуля), «Папа» (Котя), «Логотип Три Кота».Ответчик продавал детские игрушки, имеющие явное сходство с товарными знаками истца.Суд пришел к выводу о нарушении ответчиком исключительных прав истца на результат интеллектуальной деятельности (товарный знак). В пользу АО «Сеть Телевизионных Станций» взыскана компенсация на общую сумму 110 000 рублей, а также судебные расходы в общей сумме 4674 руб. 14 коп., сообщили в пресс-службе Гусь-Хрустального городского суда.В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.Фото: freepic.com