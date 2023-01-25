Информация признана запрещённой благодаря прокуратуре Гороховецкого района.
Во Владимирской области заблокировали три сайта по продаже снюса. Информация признана запрещённой благодаря прокуратуре Гороховецкого района.
В ходе мониторинга прокуроры обнаружили на трёх сайтах сведения о продаже указанной продукции. На ресурсах имелось описание товаров, предоставлена возможность заказа и покупки, в том числе детям. Ведомство подало иск в суд. Порталы заблокировали.
Напомним, что за оптовую или розничную продажу снюса предусмотрены крупные штрафы.