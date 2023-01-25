Информация признана запрещённой благодаря прокуратуре Гороховецкого района.

Во Владимирской области заблокировали три сайта по продаже снюса. Информация признана запрещённой благодаря прокуратуре Гороховецкого района.В ходе мониторинга прокуроры обнаружили на трёх сайтах сведения о продаже указанной продукции. На ресурсах имелось описание товаров, предоставлена возможность заказа и покупки, в том числе детям. Ведомство подало иск в суд. Порталы заблокировали.Напомним, что за оптовую или розничную продажу снюса предусмотрены крупные штрафы.