Во Владимирскую область прибыли на отдых дети из ЛНР. Во Владимирскую область сегодня прибыли дети...

Во Владимирскую область прибыли на отдых дети из ЛНР.Во Владимирскую область сегодня прибыли дети из Луганской народной республики. Цель гуманитарной миссии - отдых и оздоровление ребят из населенных пунктов вблизи зоны боевых действий. Инициативу правительства Владимирской области поддержали глава ЛНР Леонид Пасечник и детский омбудсмен Луганщины Инна Швенк. Вместе со спецпредставителем губернатора Александра Авдеева она провожала детей.Инна Швенк, уполномоченный по правам ребёнка в Луганской народной республике:- По инициативе губернатора Владимирской области, при содействии врио главы Луганской народной республики дети из Сватовского и Троицких районов ЛНР с целью оздоровления будут вывезены во Владимирскую область на 2 недели - на оздоровительный период и реабилитацию.Спецпредставитель губернатора Владимирской области:- Дети и боевые действия - понятия несовместимые. Во Владимирской области им будет комфортно. Все службы наши готовы. С Богом, в добрый путь!Эти кадры снял владимирский военкор Роман Боровков. Гуманитарная операция прошла с соблюдением всех правил перевозки. Семьи с детьми вывезены из 8 населенных пунктов, которые подвергаются обстрелам. Колонну с детьми сопровождал спецпредставитель губернатора и российские военные. Во Владимирскую область на отдых направлены 24 ребёнка и 19 сопровождающих. В составе группы - и «особенные дети». Большинство ребят сейчас на дистанционном обучении, они очень соскучились по общению со сверстниками. На границе ЛНР и России колонну с луганцами встретили комфортабельные автобусы из 33-го региона. В нашу область детей сопровождал и Георгий Жуков, главный врач владимирской Станции скорой медицинской помощи.Георгий Жуков, главный врач Станции скорой медицинской помощи г. Владимира:- Задача - медицинское сопровождение детей из Луганской республики для отдыха на территории Владимирской области. Всё успешно. Я думаю, что и обратный путь таким же будет.Сегодня юные жители Луганской народной республики прибыли в Собинский район. Они будут отдыхать в лагере «Тонус». Какой будет программа отдыха и реабилитации? Расскажем в нашем итоговом выпуске. В Собинском районе работает наш корреспондент Юлия Шувалова.