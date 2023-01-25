8 февраля 2023 года с 11.00 до 13.00 исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей...

8 февраля 2023 года с 11.00 до 13.00 исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин проведёт личный прием граждан по вопросам нарушений законодательства в сфере капитального ремонта и ЖКХ.Предварительная запись производится по телефону: 8(4922) 32-71-25, 32-39-43.Прием пройдет в здании прокуратуры Владимирской области по адресу: г.Владимир, Октябрьский проспект, д.9.Для жителей районов области, не имеющих возможности приехать в прокуратуру региона, возможен приём посредством видео-конференц-связи на базе местных прокуратур, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Фото ГТРК "Владимир"