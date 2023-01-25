Самочувствие 84-летнего актера Александра Збруева не радует поклонников.
Самочувствие 84-летнего актера Александра Збруева не радует поклонников.
84-летний актер
Ленкома Александр Збруев недавно оказался в руках врачей. Почувствовав скачок
давления, взвывший от болезни мужчина решил обратиться в скорую помощь.
Прибывшие на место врачи сделали все возможное, чтобы помочь артисту. От дальнейшей
госпитализации Збруев отказался.
Известно, что
помимо повышенного давления звезда "Большой перемены" мучился от
болей в груди и общего недомогания. Супруга артиста Людмила Савельева всерьез
забеспокоилась за здоровье мужа. Поклонники гадают, почему же актер отказался
от помощи своему здоровья в стенах больнице. Многие уверены, что возраст
Александра Збруева берет свое, и отказываться от поездок с врачами не стоит. Но
у актера свое мнение.
"Чувствую
себя нормально, нахожусь дома", — поделился актер с журналистами.
Кроме этого, в
театре Ленком решили не корректировать расписание. Согласно планам, Александр
Збруев появится на сцене уже 15 февраля. В этом году актер отмечает 33 года со
дня принятия в труппу театра. За годы службы Збруев успел засветиться во
множестве постановок, в том числе легендарные "Двадцать лет спустя", "До
свидания, мальчики", "104 страницы про любовь".