Самочувствие 84-летнего актера Александра Збруева не радует поклонников.

Самочувствие 84-летнего актера Александра Збруева не радует поклонников.84-летний актерЛенкома Александр Збруев недавно оказался в руках врачей. Почувствовав скачокдавления, взвывший от болезни мужчина решил обратиться в скорую помощь.Прибывшие на место врачи сделали все возможное, чтобы помочь артисту. От дальнейшейгоспитализации Збруев отказался.Известно, чтопомимо повышенного давления звезда "Большой перемены" мучился отболей в груди и общего недомогания. Супруга артиста Людмила Савельева всерьеззабеспокоилась за здоровье мужа. Поклонники гадают, почему же актер отказалсяот помощи своему здоровья в стенах больнице. Многие уверены, что возрастАлександра Збруева берет свое, и отказываться от поездок с врачами не стоит. Ноу актера свое мнение."Чувствуюсебя нормально, нахожусь дома", — поделился актер с журналистами.Кроме этого, втеатре Ленком решили не корректировать расписание. Согласно планам, АлександрЗбруев появится на сцене уже 15 февраля. В этом году актер отмечает 33 года содня принятия в труппу театра. За годы службы Збруев успел засветиться вомножестве постановок, в том числе легендарные "Двадцать лет спустя", "Досвидания, мальчики", "104 страницы про любовь".