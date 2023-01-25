Кандидат в мастера спорта Милена Береговенко из Мурома, воспитанница тренера Елены Морозовой на...

Кандидат в мастера спорта Милена Береговенко из Мурома, воспитанница тренера Елены Морозовой на дистанции 500 м завоевала серебряную медаль, выполнив норматив мастера спорта с результатом 40,49 сек.В конькобежном центре «Коломна» проходило Первенство России среди юниоров по конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие около 100 сильнейших юниоров из регионов России и Республики Беларусь.Фото пресс-службы правительства Владимирской области.