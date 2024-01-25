Об этом рапортуют сотрудники МЧС у себя в телеграм-канале.

15 человек было спасено пожарными при тушении пожара в микрорайоне Энергетик во Владимире. Об этом рапортуют сотрудники МЧС у себя в телеграм-канале.Возгорание произошло на улице Энергетиков, 5А, вчера, 24 января, в 21:50. Многоэтажка вспыхнула из-за неосторожного обращения с огнём при курении. Началось всё с помещения в 10 квадратов. Он отравился угарным газом, его доставили в городскую больницу №5.Пламя могло перекинуться на другие квартиры, но сотрудники МЧС предотвратили это. Из многоквартирного дома было эвакуировано 12 взрослых людей и трое детей, эвакуировано ещё 25 человек. На месте работало три звена газодымозащитной службы, шесть единиц техники и 13 человек личного состава.