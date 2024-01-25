Об этом сообщил мэр города в Донецко-Народной республике.

Владимирская область поспособствовала восстановлению 79 объектов в Докучаевске. Об этом сообщил мэр города в Донецко-Народной республике Александр Качанов.Так, строительные и ремонтно-восстановительные работы проходили в разные сферах. Были заново возведены школы, больницы, отремонтированы также жилые дома и дороги. За 2022-2023 годы под контролем Александра Авдеева было восстановлена значительная часть инфраструктуры подшефного Докучаевска.