Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл заседание общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провёл заседание общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Об этом руководитель 33-го региона сообщил в своём .Власти и бизнес-сообщество совместно трудятся над совершенствованием делового климата в области. К примеру, в 2023 году по предложению Торгово-промышленной палаты в регионе был разработан и принят закон о поддержке семейных предприятий.Как подчеркнул Александр Авдеев, владимирские предприниматели – настоящие патриоты. Они обеспечивают земляков работой, приносят деньги в бюджет и помогают бойцам СВО. «Сердечное им спасибо», - поблагодарил губернатор.