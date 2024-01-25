Об этом пишет пресс-служба СУ СК по Владимирской области.

Александровка в крупном размере совершала махинации с социальными выплатами. Об этом пишет пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Так, жительница Александрова 1987 года рождения с 2018 до 2023 года предоставляла фиктивные документы о своём заработке, благодаря чему получила из бюджета региона почти 338 тысяч рублей.Сейчас мошеннице предъявлено обвинение. Ещё на стадии расследовании женщина выплатила материальный ущерб в полном объёме. Сейчас следователи допрашивают свидетелей, осматривают документацию.