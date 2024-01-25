Центр пропаганды изобразительного искусства во Владимире приглашает в путешествие на святую гору...

Центр пропаганды изобразительного искусства во Владимире приглашает в путешествие на святую гору АфонАфонский свет во Владимире. Центр ИЗО приглашает в путешествие на святую гору, на которую не пускают женщин. Почему же так заведено? О древнейшем месте с тысячелетней историей - Вера Куликова.История Костаса Асимиса с Афоном началась случайно. В 1984 году вместе с другом - преуспевающим фотографом - он приехал на полуостров и остался там навсегда. Жизнь художника, снимающего для глянцевых журналов, резко изменила встреча со старцем Паисием Святогорцем. Всего одна беседа с уважаемым духовным лидером Греции 20 века заставила Костаса сменить приоритеты, сделала его - атеиста - глубоко верующим человеком.Костас Асимис, фотохудожник, представитель русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне:- Он понимал, что стоит человек, который не понимает даже куда попал и что? Он стал меня спрашивать, какие-то вопросы задавать. После этого мне в Свято-Пантелеимоновом монастыре мне показали старую фотолабораторию. Скорей всего из-за этого я и остался, когда я увидел эти амбротипы 1850 года. Я начал их собирать.Первое фотоателье появилось на Афоне в 70-ых годах 19 столетия. В русском Свято-Пантелеймоновом монастыре. В 1968 -ом пожар практически уничтожил монастырский архив. То, что осталось, спас Костас. Построил новую лабораторию, создал условия для хранения и реставрации снимков. На них - русские монахи Афона. Их быт без прикрас. В архиве Асимиса - пять тысяч старинных дагеротипов.Костас Асимис, фотохудожник, представитель русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне:- В 90-ых еще годах я был знаком с патриархом Алексием. Вот я ему сказал вот так и так. Мня где-то гоняют, где-то разрешают, где-то нет. Он говорит сохрани это. Это история православия, это история Руси. На сегодняшней день возможно, это никому не надо, но придут времена что это надо показывать. Ну вот сейчас на выставке присутствуют некоторые фотографии из того архива.Фотохудожник по крупицам собирает артефакты Афона и историю Русского Свято-Пантелеймонова монастыря. Костас Асимис- этнический грек. Родился в СССР, в Ташкенте. Позже уехал в Грецию. Более 30 лет для мастера Святая Гора - главная тема. Афон покорил его не только своей красотой и духовностью.Костас Асимис, фотохудожник, представитель русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне:- Мне понравилось, что возможно, в первые времена я не понимал о чем, но когда стоя на службах я можно сказать работал над собой. В то время когда длинная служба стоишь одна мысль пришла, вторя мысль пришла, третья, а почему ты так сделал? А не было времени стоять! А так мы в суете - беготне соображаем что с нами происходит. А там вот именно я нашел себя.В объективе Костаса Асимиса - обители, пещерные храмы, старые кельи, моменты богослужений, повседневной монашеской жизни. И все с необычного ракурса. Для него, - посвященного в духовное - приоткрываются новые тайны. Труд монахов очень тяжел, рассказывает Костас.Костас Асимис, фотохудожник, представитель русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне:- Они мало очень спят. Службы длинные по 8-10 часов иногда бывают, после этого он идет на свое послушание. Он должен работать, а потом отдыхать.А потом опять на службу. И это вот круглосуточно повторяется, повторяется, повторяется. Но они выбрали этот путь. Они живут в этом. Они молятся за весь мир.Благословил выставку митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. На Афоне он бывал дважды. По словам митрополита, нести Всенощную, которая идет 17 часов - большая внутренняя работа.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Для нас Афон пример молитвы, исихазма и мы знаем, что русские монахи у древоделов появились в обители у древоделов в 1016 году и в 2016 -омпраздновали 1000-летие русского присутствия на Афоне и ездил сам Президент туда.Момент посещения Афона Президентом России Владимиром Путиным запечатлён Костасом Асимисом. Также как и Патриарха московской и всея Руси Кирилла. Они были на литургии в Свято-Пантелеймоновском соборе. Кстати, в его восстановлении участвовали и владимирские реставраторы. Среди них и Андрей Орехов. В 1990 году в течение более пяти месяцев он находился с такой важной миссией на Афоне.Андрей Орехов, член Союза художников России, реставратор:- Работа была интересная, непростая. И само пребывание в этом месте дало такой хороший позитивный заряд. И самый хороший светлое пятно в моей жизни как раз ассоциировался с этим пребыванием в таком прекрасном, святом месте.Андрею доверили реставрировать лики святых. Говорит, это было непросто. Слишком много предыдущих записей.Андрей Орехов, член Союза художников России, реставратор:- Оставили свои следы художники, поэтому нужно было из того что есть сделать, немножко акценты поставить на каких-то глазах, там частях лика, чтобы смотрелось более менее хорошо.И каково было изумление художника, когда спустя двадцать с лишним лет он уже в качестве паломника посетил Святую Гору, увидел, что образы, которые восстанавливал, по-прежнему сияют своей красотой. Кстати, попасть на Святую гору могут только мужчины. Женщин на полуостров не допускают. Фотовыставка "Наш Афон"- уникальная возможность увидеть это святое место. Во Владимир выставку привёз Артем Старостин - руководитель регионального исполкома Народного фронта. По его словам, восхождение на Святую гору - а это 2023 метра, оставило незабываемые впечатления. Выставка - подарок владимирцам.Артём Старостин, руководитель исполкома Народного фронта во Владимирской области:- Когда ты один и видишь иконы, надписи людей, историю и все это подталкивает на размышления на новый взгляд на мир и той тропой шли, где может тысячи ,может миллионы паломников много тысяч лет поднимаются на самом деле этого дорого стоит.Фотовыставка "Наш Афон" Костаса Асимиса продлится до 4 февраля. Вход свободный.Вера Куликова, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".