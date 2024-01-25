Об этом пишут сотрудники пресс-службы Правительство Владимирской области.

В 2023 году число посетителей культурных мероприятий в 33-регионе превысило 20 миллионов. Об этом пишут сотрудники пресс-службы Правительство Владимирской области.По информации Ольги Дёминой, регионального Министра культуры, только в кино в течение года сходило около одного миллиона человек.А самыми массовыми мероприятиями стал книжный фестиваль «Китоврас», фестиваль «Музыкальная экспедиция», всероссийский фестиваль уличных театров и международный фестиваль «Золотое кольцо». Кроме того, много людей посетило новогодние мероприятия в ОДКиИ, а также выступления ансамбля «Русь».