Дружелюбная Юта ищет заботливого и верного друга во Владимирской области А сейчас наша...

Дружелюбная Юта ищет заботливого и верного друга во Владимирской областиА сейчас наша традиционная рубрика "Хочу домой". Сегодня знакомим вас с дружелюбной собачкой Ютой.Этой малышке всего 7 месяцев. Волонтеры приюта Ковчег-33 уверены, она станет очень преданным и верным другом для своего будущего хозяина. Радостно встретит, "расцелует", окружит своей жизнерадостностью и позитивом.Не упустите свой шанс на счастье! Звоните по номеру, указанному на экране.Телефон волонтера: +7-904-596-82-77