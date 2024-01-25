«ЭнергосбыТ Плюс» подал в Арбитражный суд Владимирской области заявление о признании...
«ЭнергосбыТ Плюс» подал в Арбитражный суд Владимирской области заявление о признании «Строй-Капитал» банкротом.
Об этом информирует сама пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».
Соответствующий документ уже опубликован в картотеке арбитражных дел.
В пресс-службе поясняют:
«… Поводом для обращения энергетиков в суд стала неплатежеспособность строительной компании, накопившей задолженность в сумме 1 283 617,23 рублей за период с апреля 2021 по август 2022 года. Наличие долга подтверждено арбитражным судом. В законную силу вступило решение суда о взыскании этой суммы в пользу поставщика ресурсов, однако неплательщик не спешит гасить долги...»
Уточняется, что в случае введения процедуры банкротства взыскание задолженности будет производиться за счет продажи имущества ООО ИСК «Строй-Капитал».
При отсутствии у организации активов, руководителя привлекут к субсидиарной ответственности.
Менеджмент компании-банкрота ответит личными денежными средствами и собственностью за долги перед энергетиками.
В настоящее время «ЭнергосбыТ Плюс» готовит еще два подобных заявления о банкротстве.
Речь идёт о владельце скандально известного хостела «Шоколад» на улице Большая Нижегородская и СНТ «Владимирский городской сад №2». Известно, что председатель садового товарищества уже сложил с себя полномочия.
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