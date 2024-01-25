«ЭнергосбыТ Плюс» подал в Арбитражный суд Владимирской области заявление о признании...

«ЭнергосбыТ Плюс» подал в Арбитражный суд Владимирской области заявление о признании «Строй-Капитал» банкротом.Об этом информирует сама пресс-служба «ЭнергосбыТ Плюс».Соответствующий документ уже опубликован в картотеке арбитражных дел.В пресс-службе поясняют:«… Поводом для обращения энергетиков в суд стала неплатежеспособность строительной компании, накопившей задолженность в сумме 1 283 617,23 рублей за период с апреля 2021 по август 2022 года. Наличие долга подтверждено арбитражным судом. В законную силу вступило решение суда о взыскании этой суммы в пользу поставщика ресурсов, однако неплательщик не спешит гасить долги...»Уточняется, что в случае введения процедуры банкротства взыскание задолженности будет производиться за счет продажи имущества ООО ИСК «Строй-Капитал».При отсутствии у организации активов, руководителя привлекут к субсидиарной ответственности.Менеджмент компании-банкрота ответит личными денежными средствами и собственностью за долги перед энергетиками.В настоящее время «ЭнергосбыТ Плюс» готовит еще два подобных заявления о банкротстве.Речь идёт о владельце скандально известного хостела «Шоколад» на улице Большая Нижегородская и СНТ «Владимирский городской сад №2». Известно, что председатель садового товарищества уже сложил с себя полномочия.Фото: freepik.com