Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова рассказала о программе Дня города-музея на выставке...

Глава администрации Суздаля Алиса Бирюкова рассказала о программе Дня города-музея на выставке "Россия"В рамках Дней городов на международной выставке-форума "Россия" свою программу представит древний Суздаль. День города-музея на ВДНХ намечен на 18 февраля. Какого эффекта ждут от выставки "Россия"? Сколько гостей принял Суздаль в новогодние каникулы?Об этом "Вестям" рассказала Алиса Бирюкова, глава администрации Суздаля.С ней беседовала Мария Платанюк.