Государственный архив Владимирской области опубликовал редкий кадр древней части Суздаля. Речь...

Государственный архив Владимирской области опубликовал редкий кадр древней части Суздаля.Речь идет про первую половину ХХ века. Фотографию выложил Государственный архив Владимирской области в своем официальном сообществе Вконтакте:«… В архивном фонде «Варганов Алексей Дмитриевич (1905–1977 гг.)» хранится фотография Мытного рва в городе Суздале. Фото сделано предположительно в довоенные годы. На заднем плане перед Предтеченской церковью хорошо видна усадьба Степана Потаповича Лужнова с корпусом миткальной фабрики, выстроенным как раз поперек рва. В первые советские годы усадьбу занимал детский дом, и над домом развевается флаг...» - рассказали специалисты.На фотографии высокий вал XVII века закрывает вид на кремль, но поднявшись на него, кремль с городским собором предстаёт как на ладони.Работники Госархива Владимирской области отмечают, что удивительную точку обзора использовал и художник Борис Кустодиев в своей картине «В старом Суздале», а также режиссер Константин Воинов в фильме про Бальзаминова.Кадр: https://vk.com/public212948498