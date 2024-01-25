Правоохранители арестовали 31-летнего жителя Юрьев-Польского.

Правоохранители арестовали 31-летнего жителя Юрьев-Польского. Мужчину подозревают в краже бытовой техники и настенных часов из арендованной им комнаты в общежитии Александрова. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Хозяин обнаружил пропажу ценных вещей в январе. Сумма причинённого владельцу комнаты ущерба оценивается примерно в 25 тыс. рублей.Подозреваемого задержали, и на допросе он сознался в краже. Часть ворованного добра удалось изъять.Теперь в отношении жителя Юрьев-Польского возбуждено уголовное дело. Сам фигурант находится под подпиской о невыезде.