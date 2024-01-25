Какая кличка для зубрёнка из парка Мещера в Гусь-Хрустальном районе лидирует среди 300...

Какая кличка для зубрёнка из парка "Мещера" в Гусь-Хрустальном районе лидирует среди 300 вариантов?Стартовал финальный этап народного голосования по выбору имени для зубрёнка из парка "Мещера" в Гусь-Хрустальном районеВсего на рассмотрение экологам было предложено более трехсот вариантов. Пока лидирует кличка Властик. Однако голосование продолжается - проходит оно в телеграме. Напомним, малыш родился в ноябре прошлого года и стал первым детенышем в стаде.Его отец - чистокровный зубр Мереск, которого привезли сюда в 2019 году из Окского государственного заповедника.После наречения зубрёнок будет занесен в племенную книгу.