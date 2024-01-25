Какие детские пособия проиндексировали во Владимирской области с 2024 года? Во Владимирской...

Какие детские пособия проиндексировали во Владимирской области с 2024 года?Во Владимирской области, начиная с января выросли детские пособия. Подробности на пресс-конференции сообщил управляющий региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования Антон Курбаков.С 1 января выросла так же сумма больничных и декретных выплат, увеличится сумма материнского капитала.Сейчас единое пособие в области получают 77 тысяч детей и одна тысяча беременных женщин. Напомню, что с нового года прожиточный минимум, влияющий на размер многих пособий, составляет в тридцать третьем регионе для трудоспособного населения -16338 рублей, для детей -14539.Кроме этого, начиная с этого года родители не потеряют право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в случае досрочного выхода на работу.Антон Курбаков, управляющий отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Владимирской области- Новое правило действует при выходе на работу как на неполный так и полный рабочий день. Пособие также сохранится у тех, кто в период отпуска за ребенком трудился у другого работодателя. Помимо этого также с 1 января вступил с силу закон, позволяющий сохранить ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом родителям и опекунам, работающим на условиях неполного рабочего дня в том числе дистанционно или на дому.Это касается получателей ежемесячных выплат размером 10 тысяч рублей по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы. Что касается материнского капитала, его размер в новом году составит 630 тысяч рублей для первого ребенка и 833 тысячи рублей для второго. Родителям, уже получившим материнский капитал за первенца положена доплата в размере 200 тысяч рублей, если в семье появится еще один ребенок.Если семья получила маткапитал и уже потратила часть средств, то индексируется только его остаток. Например, если на сертификате осталось 135 тысяч рублей, то эта сумма будет проиндексирована на 7.4 процента.