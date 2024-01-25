Кто восполнит кадровые потери в сфере здравоохранения Владимирской области? Первокурсники...

Кто восполнит кадровые потери в сфере здравоохранения Владимирской области?Первокурсники владимирского филиала Приволжского исследовательского медицинского университета проходят первую за время учебы "производственную" практику. В крупнейшей во Владимире - пятой горбольнице и в "красном кресте". Что делают? И каким видят свое будущее в медицине? Поинтересовалась Дарья Давыдова.Это еще не горнило профессии, но первое суровое испытание. Санитарская практика - это кровь, пот, слезы и другие биологические выделения.Вторую неделю первокурсники ПИМУ моют полы в палатах и процедурных, перекладывают больных, перестилают койки, выносят судна, меняют подгузники. Выполняя базовые манипуляции, учатся, наблюдают и сомневаются в выборе - еще или уже.Дарья Костромина, студентка владимирского филиала ПИМУ:- Вчера мы попали на операцию. Пришли, посмотрели. Задавали вопросы врачам, анестезиологу, хирургу. Нам на них ответили. Потом просто наблюдали, как все происходит.- Как ощущения?- Ну, поначалу было страшновато. Но потом, когда все увидели, привыкли, спокойно стояли и смотрели.Сдав зимнюю сессию, первую практику в "Красном Кресте" проходят порядка сорока студентов владимирского филиала Приволжского медуниверсистета. 15 учатся по целевой квоте Минздрава, специалистов готовят по заказу и конкретно для владимирской БСП. Получив дипломы, они будут обязаны отработать здесь еще три года и главврач Анатолий Уколов надеется, что хотя бы половина за это время "прикипит" к больнице.Анатолий Уколов, главврач Больницы скорой помощи г. Владимира:- И это уже цель администрации больницы - заинтересовать этих людей, чтобы они здесь остались. В основном сейчас молодежь очень прогрессивная, продвинутая. Она идет на новое оборудование, она идет на новые технологии. Им уже не интересна банальщина, хочется делать что-то такое, как это сказать... "ВАУ", правильно, да?За этим "вау" в хирургию БСП в свое время пришла выпускница владимирского медколледжа Валентина Гладышева.Валентина Гладышева, медсестра:- Когда закончила санитарскую практику, мне очень понравилось работать именно в "Красном Кресте", потому что это такая больница, она, так скажем, экстренная. А я люблю всю вот эту экстренность.Теперь ей нужны перспективы. Медсестра хочет учится на врача и в сентябре будет поступать в ПИМУ. Но это не точно. Точно то, что в БСП она работает последнюю неделю. И уезжает в Москву."Красный крест" продолжает нести кадровые потери. Статистически - невосполнимые. Людей уходит больше, чем приходит. Сейчас речь идет о сорокапроцентной нехватке врачей и медсестер. Средняя зарплата по больнице - 78 тысяч рублей. Работая больше, люди больше и получают. Но готовы к такому не все.Абакар Абдуллаев, заместитель главврача Больницы скорой помощи г. Владимира:- Говорить, что только нам нужны врачи, это неправильно. Они нужны во всей области. В районах что творится! Возрастной состав в учреждениях здравоохранения, он довольно-таки высокий. Нужны взаимозаменяемость и преемственность кадров.Начмед Красного креста и потомственный хирург, Абакар Абдуллаев возглавляет кафедру владимирского медвуза и курирует ординаторов. Последипломное образование на базе хирургии БСП сейчас получают двое студентов ПИМУ. Всего в филиале числятся около сорока слушателей ординатуры. Они проходят подготовку по четырнадцати дефицитным специальностям.Дарья Давыдова. Андрей Синягин. "Вести-Владимир".