На аэродроме Добрынское в Суздальском районе начались тренировки сотрудников МЧС по десантированию...

На аэродроме Добрынское в Суздальском районе начались тренировки сотрудников МЧС по десантированию с вертолетаСпасатели отрабатывают парашютное десантирование и десантирование с применением спусковых роликовых устройств. Участники - подразделения, которые участвуют в ликвидации последствий самых крупных чрезвычайных ситуаций как в нашей стране, так и за рубежом.Отрабатываемые навыки необходимы для работы в условиях труднодоступной местности.Тренировки продлятся до 9 февраля, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.