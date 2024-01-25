Во Владимире выявили 18-летнего организатора притона. Безработный молодой человек систематически предоставлял помещение для употребления запрещенных веществ. Где именно находится
<a href="https://33live.ru/novosti/25-01-2024-na-molodogo-vladimirca-kotoryj-regulyarno-priglashal-v-gosti-narkomanov-vozbudili-ugolovnoe-delo.html" target="_blank">На молодого владимирца, который регулярно приглашал в гости наркоманов, возбудили уголовное дело</a> - Во Владимире выявили 18-летнего организатора притона. Безработный молодой человек систематически предоставлял помещение для употребления запрещенных веществ. Где именно находится
[url=https://33live.ru/novosti/25-01-2024-na-molodogo-vladimirca-kotoryj-regulyarno-priglashal-v-gosti-narkomanov-vozbudili-ugolovnoe-delo.html]На молодого владимирца, который регулярно приглашал в гости наркоманов, возбудили уголовное дело[/url] - Во Владимире выявили 18-летнего организатора притона. Безработный молодой человек систематически предоставлял помещение для употребления запрещенных веществ. Где именно находится