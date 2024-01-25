Во Владимире выявили 18-летнего организатора притона. Безработный молодой человек систематически предоставлял помещение для употребления запрещенных веществ. Где именно находится

Во Владимире выявили 18-летнего организатора притона. Безработный молодой человек систематически предоставлял помещение для употребления запрещенных веществ. Где именно находится злополучное место – не уточняется. Как сообщили в УМВД, проверка нагрянула в квартиру в конце декабря. В тот момент в помещении находились фигурант и трое молодых людей в наркотическом опьянении. Также на месте обнаружили использованные шприцы