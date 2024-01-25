На пожаре в микрорайоне Энергетик города Владимира были спасены 15 человек, но один -...

На пожаре в микрорайоне Энергетик города Владимира были спасены 15 человек, но один - пострадал.Пожар произошёл накануне (24 января) поздним вечером в микрорайоне Энергетик (улица Энергетиков, дом №5).В пресс-службе МЧС России по Владимирской области рассказали, что звонок поступил в дежурную смену ЦУКС Главного управления в 21:50.Выяснилось, что горит жилой многоквартирный дом. Специалисты незамедлительно выехали на вызов.«Предварительная площадь пожара 10 квадратных метров. Пострадал 1 человек. 15 человек спасено, из них 3 детей. 25 человек было эвакуировано, из них 5 детей...» - уточняют в пресс-службе МЧС России по Владимирской области.Известно, что к ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 17 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области