Народные приметы на 26 января. Почему в Ерёмин день нужно обязательно обратить внимание на...

Народные приметы на 26 января. Почему в Ерёмин день нужно обязательно обратить внимание на поведение кошки?В пятницу, 26 января 2024 года в народном календаре ‒ Ермилов (Ерёмин) день.В день Еремы у крестьян в особом почете были мелкие домашние животные – собаки и кошки. В этот день говорили: «Ерема на печи сидит, а кошка в печурке». С кошками в простонародье было связано немало примет и суеверий. Считается, что эти животные самые чувствительные к переменам погоды. Помимо этого, им приписывают свойства предвидеть разные события в доме, например, если кошка умывается, то следует ждать гостей.Считалось, что если в доме есть больной, то чтобы он быстрее поправился, его в Еремин день нужно посадить на место, где любит лежать кошка. Чтобы ребенок в течение года быстро засыпал и крепко спал по ночам, вечером на Ерему, прежде чем положить малыша спать, в его колыбельки должна побывать кошка.Что можно и нельзя делать в Ермилов день?Полосатые мурлыки в Еремин день отправлялись ненадолго в детскую колыбель. Наши предки верили, что после этого ребенок будет лучше спать по ночам.В этот день обязательно нужно помочь семь раз страждущим. Считается, что за это благодетелю будет прощено семь грехов.Сегодня запрещено отгонять от себя кошку пинком – болезнь надолго прилипнет. Когда же кошечка все же мешает, то ее нужно отвести от себя, вкусно покормив. Если же после этого животное снова начинает тереться об ноги, нужно на это обратить внимание, – это примета начинающейся болезни.В Еремин день запрещается идти по дороге, если только что ее перебежала черная кошка, черная собака или черный петух – в доме случится пожар или воровство.Не разрешается 26 января трогать лежащую кошку. Кто не прислушается к этому совету, у того могут начаться проблемы на работе – ссоры с начальством и коллегами, внештатные ситуации, срывы производственного процесса. Если же кошку и вовсе сбросить с ее места, то возможно даже увольнение.Народные приметы на 26 января 2024 годаЕсли лес трещит, то мороз продержится ещё долго.Если лес шумит, ожидается снег и оттепель.Круг вокруг луны – к метели.Кошка мордочку прячет – к морозу, лижет лапу – к солнечной погоде, по половицам катается – к теплу.Если кошка скребет когтями пол – к метели, стену – к ненастью.Котик вверх животом ложится и потягивается – к теплу.Кошка села на подоконник и смотрит в окно – к оттепели.Фото: freepik.com