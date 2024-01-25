Открытие и первые бои: Суздаль принимает Всероссийские соревнования по кикбоксингу Золотое...

Открытие и первые бои: Суздаль принимает Всероссийские соревнования по кикбоксингу "Золотое кольцо"Суздаль принимает у себя Всероссийские соревнования по кикбоксингу "Золотое кольцо". За открытием турнира и первыми боями наблюдал Федор Лалакин.Это наставление тренера в перерыве, возможно и стало решающим в поединке. В следующих двух раундах Феодосий из Павловского Посада одержал первую победу на турнире.Феодосий Вишневский, спортсмен:- Рад, но еще не все, еще не конец, еще будет три боя.- Заберешь турнир то?- Заберу.Суздаль-арена собрала под своей крышей более шести сотен спортсменов из 35 регионов России. Вместе с участниками приехали их команды поддержки. Трибуны не замолкали ни на минутуТурнир проходит в пяти возрастных категориях и трех дисциплинах : фулл-контакт, лайт-контакт и лоу-кик. Сами соревнования "Золотое кольцо" посвящены 1000-летию Суздаля.Алиса Бирюкова, глава г.Суздаль:- Для нас, конечно, очень радостное событие, потому что турнир стал очень масштабным. Конечно, большая честь и ответственность в год тысячелетия Суздаля давать такой старт крупному масштабному событию.Почетными гостями на празднике спорта стали титулованные спортсмены, чемпионы мира по кикбоксингу. Они пожелали всем хорошего выступления и отметили: главное чтобы все прошло без травмАлександр Захаров, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира и Европы:- Хочется сегодня, чтобы уходя с ринга каждый из участников пожал друг другу руку. Ведь, не смотря на то, что у нас единоборства, этот вид спорта учит уважать соперника и воспитывает в нашем подрастающем поколении самые лучшие качества.Впереди участников ждет еще много боев. Турнир продлится до 27 января - в этот день пройдут финальные поединки.Федор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести-Владимир"