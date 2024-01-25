Подростки и их родители могут получить психологическую помощь по детскому телефону доверия.
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Подростки и их родители могут получить психологическую помощь по "детскому телефону доверия".
На Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 поступило около 6,8 тысячи обращений, из них 5,7 тысячи – от детей и подростков, сообщила пресс-служба Правительства ВО.
Звонивших волновали конфликты со сверстниками, школьные проблемы, связанные с учителями или успеваемостью, проблемы во взаимоотношениях с родителями, отмечают специалисты.
Всем позвонившим была оказана профессиональная психологическая помощь и поддержка.
Напомним, что для помощи детям и их родителям создано сообщество в соцсети ВКонтакте https://vk.com/dtd_33 «Детский телефон доверия. Владимирская область» и публичный Telegram-канал https://t.me/dtd_33.
Специалисты публикуют там посты с рекомендациями.
Фото: пресс-служба Правительства ВО и Miryam León on Unsplash