Подростки и их родители могут получить психологическую помощь по детскому телефону доверия. На...

Подростки и их родители могут получить психологическую помощь по "детскому телефону доверия".На Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 поступило около 6,8 тысячи обращений, из них 5,7 тысячи – от детей и подростков, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Звонивших волновали конфликты со сверстниками, школьные проблемы, связанные с учителями или успеваемостью, проблемы во взаимоотношениях с родителями, отмечают специалисты.Всем позвонившим была оказана профессиональная психологическая помощь и поддержка.Напомним, что для помощи детям и их родителям создано сообщество в соцсети ВКонтакте https://vk.com/dtd_33 «Детский телефон доверия. Владимирская область» и публичный Telegram-канал https://t.me/dtd_33.Специалисты публикуют там посты с рекомендациями.Фото: пресс-служба Правительства ВО и Miryam León on Unsplash