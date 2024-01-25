Программа ВГТРК Малахов выяснила, как бьется Хрустальное сердце России во Владимиркой...

Программа ВГТРК "Малахов" выяснила, как бьется "Хрустальное сердце" России во Владимиркой области.Журналист-иноагент Андрей Караулов в ответ на одну из программ ВГТРК, в которой он фигурировал, разместил информацию, что, пока обсуждается его персона, закрываются заводы в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области.Журналисты провели собственное расследование, познакомились с уникальными мастерами и встретились с представителями династий.Что они рассказали? Все подробности в программе "Хрустальное сердце" России под ударом?