Надзорное ведомство проверило качество уборки снега во Владимире и Радужном. Нарушений – масса. Среди них: снежные валы возле остановок, заужение проезжей части, а также нечищеные

Надзорное ведомство проверило качество уборки снега во Владимире и Радужном. Нарушений – масса. Среди них: снежные валы возле остановок, заужение проезжей части, а также нечищеные пешеходные переходы. На плохую очистку города от снега в последнее время жалуются и водители, и пешеходы. Помимо неудобств, непогода провоцирует аварии. И некоторых из них удалось бы избежать, если бы