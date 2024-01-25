Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура помогла семье из Александрова получить новое жильё. Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.Семейство обитало в аварийном доме в районной столице на улице Стрелецкая, 11. Аварийным зданием, кстати, оно было признано ещё в 2016 году. В том году его начали расселять в программе «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области».Органы местного самоуправления не сразу приняли меры к расселению. Администрации дважды выносились представления. В третий раз был уже направлен иск в суд, так как три семьи до сих пор жили в подлежащем для сноса здании. Властям нужно было либо выплатить компенсацию за изымаемый земельный участок, либо получить другое жильё.Сейчас одной семье уже предоставлена квартира, оформляются документы. Двоим другим семьям также удовлетворили иски.