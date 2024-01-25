Во Владимире и Радужном правоохранители проверили, как дорожные службы выполняют установленные нормативы по уборке снега с городских улиц.

Во Владимире и Радужном правоохранители проверили, как дорожные службы выполняют установленные нормативы по уборке снега с городских улиц. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Во время проверок были выявлены многочисленные нарушения. В частности, проезжая часть в некоторых местах оказалась заужена, на дорогах имелись снежные накаты, возле остановок и переходов образовались снежные валы.В адрес ответственных лиц были внесены прокурорские представления. «Кроме того, за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог в отношении виновных лиц АО «ДЭП-№ 7», МКУ «Центр управления городскими дорогами» и МКУ «Дорожник» ЗАТО г. Радужный прокурором возбуждены дела об административном правонарушении», - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.