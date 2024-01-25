Об этом пояснили в пресс-службе мэрии города.

Разрушающуюся школу №46 во Владимире отремонтирует тот же подрядчик. Напомним, общественники из Народного фронта заметили трещины в приёмной директора и торчащие из дверных проёмов железные штыри. Об этом пояснили в пресс-службе мэрии города.Так, образовательное учреждение в Коммунаре построили только в 2021 году, на неё власти потратили 953 миллиона рублей, 132 миллиона ещё было направлено на закупку оборудования и мебели. На данный момент там учатся 1477 детей.Подрядчик, который строил школу, ООО «НМК-ГРУПП», устранит технологическую усадку в рамках гарантийного срока, который составляет по контракту пять лет. По словам администрации, застройщик оперативно примет меры по устранению недостатков. Помощь в решении возникающих вопросов помогает решить Управление архитектуры и строительства.