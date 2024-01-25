Ребята из Владимирской области стали чемпионами мира по ментальной арифметике Турнир проходил в...

Ребята из Владимирской области стали чемпионами мира по ментальной арифметикеТурнир проходил в индийском Мумбае. За звание лучших боролись 450 участников из 15 стран.В команду России входили 15 детей, пятеро из них - воспитанники ковровского центра "Спринт". Максим Кучин, Егор Степанов, Егор Трушков, Анна ТугАнева и Елизавета Квартич завоевали 5 чемпионских титулов. Дети складывали и вычитали, умножали и делили многозначные числа в уме.С юными чемпионами накануне встретился заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов. На встрече ребята рассказали о соревнованиях и об экскурсиях по индийскому городу.Наталья Конина, тренер команды "СПРИНТ":- Встреча прошла замечательно, она прошла в теплой дружеской обстановке и было очень приятно, что правительство Владимирской области вкладывается в интеллектуальное развитие детей. Потому что мы все понимаем, что чем больше сейчас вкладываешь именно туда, тем прочнее будет фундамент будущей успешности, потому что это то, что придаст нашим детям уверенность, веру в то, что таланты на нашей земле они ценятся.Егор Трушков, чемпион соревнований по ментальной арифметике:- В Индии я получил титул чемпиона и приобрел себе много иностранных друзей. Мы обменивались подарками, я подарил матрешки, ложки, шоколадки "Аленки". В замен мне дали игры, шапку и Иранские сладости.